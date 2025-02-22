Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Vatandaşların yardımına Yüksekova İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri koştu.Bölgede günlerdir aralık yağan kar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yüksekova’nın Ünlüce köy yolunda kar ve tipi nedeniyle onlarca araç mahsur kalırken, Yüksekova İlçe Özel İdaresinin ekipleri harekete geçti.Geçtiğimiz günlerde karla mücadele ekiplerinin yoğun çabasıyla 12 kilometre uzaklıkta bulunan köy yolu ulaşıma açılmıştı. Durumun haber verilmesi üzerine Yüksekova İlçe Özel idaresinin ekipleri harekete geçerek, kardan kapanan yolu tekrar temizledi ve mahsur kalan araçların yeniden yollarına devam etmesini sağladı.Öte yandan, ekipler karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.