Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun yağış ve rüzgardan dolayı kırılan 9 metrelik elektrik direği Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) arıza ekipleri tarafından kaldırılarak yerine yenisini bırakıldı.Geçtiğimiz aylarda yoğun yağış ve rüzgardan dolayı Yüksekova-Şemdinli karayolu üzerinde bulunan bir elektrik direği zarar görmüştü. Çevrede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Yüksekova Şube Şefliği ekipleri bölgeye giderek onarım çalışması başlattı.Bölgede gerekli tedbirler alındıktan sonra kırılan direk yerinden alınarak biraz daha ilerisine yeni bir direk bırakıldı. Birkaç saat içinde çalışmalarını tamamlayan ekipler mahalleye yeniden enerji verilmesini sağladılar. Çalışmalarından dolayı çevredeki vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.