Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına çatıları uçururken, üzerine beton parçası düşen bir araç kullanılamaz hale geldi.Yüksekova ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, rüzgarın etkisiyle bazı binaların çatıları uçtu. Mahallede park halindeki bir otomobilin üzerine beton parçası düştü. Araç büyük hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, mahallede maddi hasar meydana geldi.Mahalle sakinlerinden araç sahibi Birhat Ölmez, "Şu an çok kötü bir tablo ile karşı karşıyayız. Mahallede birçok evin çatısı uçmuş durumda. Aracımın üstüne nereden geldiğini anlayamadığımız beton parçası düşmesi sonucu hasar gördü" dedi.