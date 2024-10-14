Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde İpekyolu Caddesi’nde Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri tarafından refüj yenileme çalışması başlatıldı.İlçe merkezinden geçen uluslararası yol olarak kullanılan İpekyolu Caddesi’nin refüjünde Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğünün talimatı üzerine Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında refüj iş makineleriyle düzeltildikten sonra görsellik verilerek yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapılacak.