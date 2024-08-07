Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki kadınlar bahçelerden büyük emek ve özveriyle topladıkları kayısıları tencerede kaynatarak pestile dönüştürüyor.Her sene olduğu gibi bölge halkı meyve ağaçlarından ürünlerini toplamaya başladı. Kadınlar, daha çok kış ayında tüketilmek için meyve ağaçlarında bulunan kayısıları büyük bir zahmetle toplamaya ve pestile dönüştürmeye başladı. Meyve bahçelerinden topladıkları kayısıları eve getirerek tek tek yıkadıktan sonra parçalara ayırarak tencerede kaynatan kadınlar, daha sonra da beyaz yağlı kağıtlar üzerine kayısıların sulu halini dökerek pestile dönüştürüyor."Bu meyveler büyük zahmetlerle buraya kadar geliyor" diyen ev kadını Yasemin Baran, “Her sene olduğu gibi kış hazırlığı yapıyoruz. Kış aylarında tüketmek için çeşitli gıdalar hazırlıyoruz ve saklıyoruz. Bu dönemde bahçeden getirdiğimiz kayısıları evde yıkadıktan sonra parçalara ayırarak kaynatıyoruz. Su haline gelin kayısıları daha sonra pestile dönüştürüyoruz. Buna doğal pestil diyebiliriz” dedi.