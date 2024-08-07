Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, çocuklara sevdikleri takımların formalarını hediye etti.Minik kalplere dokunan Serdar Demirci, koruma ve bakım altındaki çocuklara sevdikleri takımların formalarını hediye ederek çocukların kalplerini kazandı.Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde kalan koruma ve bakım altındaki çocuklarla bir araya gelen Demirci, çocukları sevdikleri takımların formalarıyla buluşturdu. Demirci, kuruluş idarecilerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin çocuklar için önemli olduğunun altını çizdi.