Hakkari’nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından küçükbaş hayvanlara yönelik yürütülen aşılama ve küpeleme çalışması devam ediyor.Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri; dağ, taş, tepe demeden küpeleme ve aşılama çalışması yürütüyor. Kurum mühendisleri tarafından yürütülen programlı çalışmalar çerçevesinde 100 bini geçen küçükbaş hayvana aşılama ve küpeleme yapıldığı belirtildi.Aşılama ve küpeleme çalışmasının yanı sıra çiftçileri de bilgilendiren ekipleri, “Hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele kapsamında küçükbaş hayvanlarımıza yönelik aşılama, küpeleme, işletme güncelleme faaliyetlerimiz köy ve mahallelerimizde devam ediyor” dediler.