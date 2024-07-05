Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde su içmeden doğada kalabilen ve dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi görüntülendi.Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) ’Kırmızı’ listesinde bulunan kanguru faresi, Yüksekova’ya 50 kilometre uzaklıktaki Yeşiltaş köyü yakınlarında görüntülendi. Akşam saatlerinde dışarıda gezdiği sırada hemen karşısında değişik bir farenin çıktığını belirten Okan Kameri, “Ben hemen durdum ve o değişik fareyi kaydettim. Bir süre sonra fare ortalıktan kayboldu” dedi.Okan Kameri, cep telefonuyla görüntülediği hayvanın yaptığı incelemeler sonucunda kanguru faresi olduğunu sözlerine ekledi.