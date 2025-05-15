HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyündeki Avaşin Deresi’nde akıntıya kapılarak kaybolan 16 yaşındaki İbrahim Neçir Kom için Ankara’dan gelen Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK) ekibi çalışmalarını zorlu şartlara rağmen sürdürüyor.Cumartesi günü öğle saatlerinde Avaşin Deresi’nde akıntıya kapılan 16 yaşındaki İbrahim Kom’u arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Dalgıç Polis Ekibi, UMKE, Kızılay ve Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü arama kurtarma çalışmalarına Ankara’dan gelen 18 kişilik Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Asayiş Komando (JÖAK) ekibi de katıldı. Ekipler dere yatağında sürdürdükleri aramalarda adeta zamanla yarışıyor. Akıntılı ve çamurlu suda ilerlemeye çalışan ekipler, enkaz parçalarını tek tek kontrol ederken, bir yandan da doğanın zorlu şartlarıyla mücadele ediyor. JÖAK personelinin fedakarca çabası saniye saniye görüntülenirken, ekiplerin suyun şiddetine rağmen metrelerce ilerleyişi, bölge halkının takdirini topladı. Yetkililer, "Vatandaşlarımızın güvenliği için her türlü zorluğa göğüs geriyoruz. İbrahim Neçir Kom’a ulaşana kadar çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.