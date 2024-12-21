Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çocuklar, evlerinden getirdikleri poşet, tahta, tepsi ve bidonlarla kaymanın keyfini çıkardı.Dün gece başlayan kar yağışı trafiği olumsuz yönde etkilerken, sabah saatlerinde çocuklar ise karı eğlenceye çevirdi. Kar yağışını sevinçle karşılayan Yüksekovalı çocuklar, güneşin açtığını görünce evlerinden getirdikleri poşet, tahta, tepsi ve bidonlarla karda kaymak için sıraya girdi. Özellikle yokuşlu yollarda kayan çocukları aileleri de evlerin pencerelerinden izledi.Çocuğuyla kayma keyfi yaşadığını belirten Dilşat Özcanan, “Hafta sonu olduğu için kar yağışının olması bizim için de güzel oldu. Çünkü çocuklarımızla bu şekilde eğleniyoruz ve güzel vakit geçiriyoruz. Biz de evde ne bulduysak getirdik, burada kayıyoruz” dedi.Havanın güzel olmasından dolayı kaydığını belirten Ferhat Acer, "Yaz geldiğinde zaten böyle eğlenceyi bulamıyoruz. Biz de arkadaşlarla evden tahta, tepsi, poşet ve bidonlarla evimizin yanında kayıyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Bir sürü arkadaşlarla kar keyfini bu şekilde çıkartıyoruz” ifadelerini kullandı.