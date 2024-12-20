Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde son dönemlerde ilçe merkezinde kadınlar tarafından yapılan yöresel yemekler ilgi görüyor.Yüksekova’da kadın eliyle yapılan yöresel yemekler yoğun ilgi görüyor. İlçenin faklı noktalarında kadınlar tarafından işletilen restoranlarda, özellikle yöresel yemekler müşterilere sunuluyor. Özellikle şehir dışından gelen müşterilerin ‘keledoş’ başta olmak üzere yöresel yemeklere talebi yüksek oluyor.Yöresel yemeklerle birlikte müşteri sayılarının arttığını ifade eden Yıldız Dayan isimli işletmeci, “Biz kafede 6 kadın çalışıyoruz. Burada yöresel ev yemeklerini yapıyoruz. Vatandaşların yöresel yemeklere daha çok ilgi gösterdiğini belirteyim. Çünkü insanlar artık standart yemeklerden çıkmak istedi. Biz de kadınların eliyle buna yön verdik ve başardık” dedi.