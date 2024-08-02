İran’ın başkenti Tahran’da uğradığı suikast sonucu şehit düşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Türkiye’de bir günlük milli yas ilan edilirken, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de bayraklar yarıya indirildi.İran’ın başkenti Tahran’da 31 Temmuz gecesi şehit edilen İsmail Haniye için Türkiye’de bir günlük milli yas ilan edildi. Tüm Türkiye geneli olduğu gibi Yüksekova ilçede de bayraklar yarıya indirildi. Sabah saat 08.00’de Yüksekova Kaymakamlığı başta olmak üzere diğer kurumların önündeki bayraklar da yarıya indirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Filistin davasına olan desteğimizi göstermek amacıyla Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye’nin şehadeti sebebiyle 1 günlük milli yas ilan edilmiştir. İsmail Haniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yad ediyor, şahsım ve milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullanmıştı.