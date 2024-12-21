Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Yeşildere Mahallesi’nde, F.K. idaresindeki 48 DY 290 plakalı pikap ile V.T. hakimiyetindeki 30 YE 227 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.