Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan hububat ekim alanlarında yaşanan hastalıklara karşı Müdür Mehmet Emin Yiğit ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ziraat mühendisleri devreye girerek çalışmalar başlattı ve konu hakkında çiftçiler bilgilendirildi.Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve kurumun ziraat mühendisleri ile bölgede çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.Hakkari ve ilçelerinde en büyük tarım arazilerine sahip olan Yüksekova ovası, farklı sebze ve meyve yetiştiriciliğinde öncülük etmeye devam ediyor. Yüksekova’nın hububat ekim alanlarında incelemeler yapan Yiğit, ziraat mühendislerinden bilgi aldı.Beşbulak köyünde hububat ekim alanlarında yapılan incelemelerde hastalık kontrolleri yapılırken, buğday ekim alanlarında pas hastalığına rastlandı.Ekim alanında çıkan hastalıkla ilgili çiftçilere bilgi veren mühendisler, alanın bir an önce ilaçlanmasının gerekli olduğunu belirttiler.Yiğit ve kuruma bağlı ziraat mühendisleri alanda çalışmalarını sürdürüyorlar.