Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken yokuşu çıkmayan çok sayıda araç mahsur kaldı. Vatandaşlar araçlarını park ederek evlerine yürüyerek gitti.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrası dün gece başlayan yoğun kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırarak ilçeyi beyaza bürüdü. Esentepe Mahallesi’nde bulunan Pizok TOKİ evlerine giden yolda çok sayıda araç rampayı çıkamayınca mahsur kaldı. Yokuşu çıkamayan sürücüler, araçlarını yol kenarına park edip yürüyerek evlerine gitti.Bölgeye gelen belediye ekipleri ise yol temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Öte yandan, bölgede kar yağışı etkisini artırırken kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Karla mücadele ekipleri merkez ve yüksek kesimlerde çalışmalarını sürdürüyor.