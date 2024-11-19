Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte hem çocuk oyun alanları hem de ailelerin vakit geçirdiği parklar boş kaldı.Kış aylarının etkisini göstermeye başladığı ilçede, soğuk hava nedeniyle çocuklar parklarda oynamak yerine evde vakit geçirmeyi tercih ederken, aileler de açık alanlarda zaman geçirmekten kaçınıyor. Yaz aylarında çocukların neşesiyle dolup taşan oyun alanları ve ailelerin sohbet ettiği parklar, şu günlerde bomboş bir görüntü sergiliyor.Vatandaşlar, parkların yazın ilçe halkı için önemli bir sosyalleşme alanı olduğunu ancak kış mevsiminde bu tür alanları kullanamadıklarını belirtiyor. Mehmet Emin Yağan isimli vatandaş, “Gördüğünüz gibi havalar soğudu, parklar boş kaldı. İlçenin yüksek kesimlerinde yağan kar nedeniyle havalar iyice soğudu. Şehir merkezinde her ne kadar kar olmasa da soğuklar iyice hissediliyor” şeklinde konuştu.