Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gizli buzlamadan dolayı iki aracın çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde İpekyolunda meydana geldi. Plakaları ve sürücülerin isimleri öğrenilmeyen 2 otomobil akşam saatlerinde İpekyolunda gizli buzlamadan dolayı çarpıştı. Kazayı gören hemen ekiplere haber vermesiyle, bölgeye gelen ekipler ilk müdahalede bulunarak araçları yol kenarına kaldırdı. 2 araç maddi hasarlı olmasından dolayı çağrılan çekicilerle kaza yerinde kaldırdı. Kaza nedeniyle kapanan yol yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.