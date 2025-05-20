Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düştüğü Avaşin Deresi’nde kaybolan 16 yaşındaki İbrahim Necir Kom’u arama çalışmaları Jandarma Özel Asayiş Komando (JÖAK) ekipleri tarafından sürdürülürken, çalışmalar Türkiye-Irak sınırına girdi.Avaşin Deresi’ne düşerek akıntıya kapılan 16 yaşındaki İbrahim Necir Kom’un bulunması için Jandarma Özel Asayiş Komando (JÖAK), AFAD, JAK, Dalgıç Polis Ekibi, UMKE, Yüksekova İlçe Özel İdaresi, Kızılay ve Yüksekova Belediyesi İtfaiye ekipleri ortak çalışma yürütüyor. Ankara’dan gelen 18 kişilik JÖAK ekibi de zorlu arama operasyonuna destek veriyor. Ekipler, akıntılı ve çamurlu dere yatağında enkaz parçalarını tek tek kontrol ederken, bir yandan da doğa koşullarıyla mücadele ediyor. Aile üyeleri ise bekleyişini sürdürürken,arama çalışmaları Türkiye-Irak sınırında devam ediyor.