Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dağlar toz bulutu içinde kayboldu.Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan rüzgar ve toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın akşam saatlerinde etkisini artırmasıyla birlikte 4116 rakımlı Cilo Dağları toz bulutu içinde kayboldu. Dağın yakınlarından geçen vatandaşlar ise o anı cep telefonlarıyla görüntüledi. Gürdere Muhtarı Seyfullah Koca, "Buradan geçiyordum, gözüm dağlara takıldı. Öyle bir toz bulutu vardı, dağlar görülmüyordu. Bende arabamdan inerek, o anı kaçırmamak için cep telefonuyla çektim. Zaten sabah saatlerinde bayağı bir rüzgar etkiliydi, hala da devam ediyor" dedi.