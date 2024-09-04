Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bilinçli çiftçilerin artmasıyla beraber bölgede ceviz ağaçlarının sayısı ve verimi artıyor.Bölgede son yılların en çok tercih edilen ağaçlardan biri ceviz ağacı olurken, çiftçiler topraklarını meyve ağaçlarıyla donattı. İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşildere köyünde yaşayan Feysel Bilici, Balıkesir Bandırma’dan ceviz fidelerini getirerek köyünde ekimini yaptı. 7 yıl içinde köyünde tüm zorluklara rağmen büyük bir emek veren Bilici, bu emeğin karşılığını en güzel şekilde almaya başladı.Bilici’yi köyünde ziyaret eden Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve Kurum Mühendisleri, çiftçilik yapan Bilici’yi başarısından dolayı tebrik ederek, tüm koşullarda yanlarında olacaklarını belirttiler.Ceviz ağaçlarından köyde iyi verim elde edildiğini belirten Feysel Bilici, “Bizler yıllardır köyde çiftçilik yaparak hayatımıza devam ediyoruz. Ben yıllar önce Balıkesir Bandırma’dan Ceviz ağaçlarını getirdim. Kendi bahçemde ekimini yaparak bakımını sağladım. Şükür şimdi tümüyle güzel şekilde yetiştiler. Bu görüntü tüm bölgeye örnek olur ve her yer ceviz ağaçlarıyla dolar inşallah. Bugün de Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Mehmet Emin Yiğit ziyaretimize gelmeleri bizleri sevindirdi. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.