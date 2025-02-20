Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde karın erimesiyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü.Dün akşam saatlerinde başlayan ve gün içerisinde de devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde birçok noktada sürücüler ve yayalar zor anlar yaşarken, vatandaşlar yolların temizlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Özellikle İhsaniye Camii arkasındaki cadde, karın erimesiyle adeta göle döndü. Su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, bazı yayalar ise yolun karşısına geçmekte zorlandı.Ferdi Gelincik isimli vatandaş, caddelerin göle döndüğünü belirterek, "İnan araçla zorlanıyoruz, yayalar şimdi ne yapıyor? Ekipler acilen el atmalı çünkü bu buza dönüşürse kazalar meydana gelecek" dedi.Mahmut Durgun isimli vatandaş da caddenin kar yağışı sonra göle döndüğünü söyleyerek, "Ekipler gelip bir çare bulsunlar. Karların erimesiyle su birikintileri oluşuyor" ifadelerini kullandı.