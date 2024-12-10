Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir caddede yolunu kaybeden 2 eşek vatandaşların cep telefonunun kamerasına yansırken, o anlar görenleri gülümsetti.İpek Mahallesi’ne yolcu götüren Hazım Aksın isimli taksi şoförü, seyir halinde olduğu sırada, 2 eşek yoluna çıktı. Başıboş eşekleri gören Aksın, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.Sokakta eşekleri görünce şaşırdığını belirten Hazım Aksın, "Her zaman olduğu gibi müşteri taşıyordum. Bu sefer İpek Mahallesi’ne yolcu götürdüğüm sırada önüme 2 eşeğin çıktığını gördüm. O anları kayıt altına aldım. İnşallah kısa sürede sahipleri bulunur” dedi.