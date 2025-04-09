Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış ulaşımı aksattı. Göle dönen caddelerde araçlar ilerlemekte zorlandı.Sabah başlayan ve öğlen saatlerinde etkisini arttıran yağmur nedeniyle Yüksekova’da birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar iş merkezlerine girerek korunmaya çalışırken, özellikle Cengiz Topel Caddesi üzerinde seyir halindeki araçlar ilerlemekte zorlandı.Meteoroloji’den yapılan uyarıda, "Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Yağışların Hakkari çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin edilmektedir. Yağışların bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması tahmin edilmektedir. Hakkari çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.