Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akbabalar sürü halinde görüntülendi.Bölgede tek tek görülen akbabalar, bu sefer sürü halinde kameralara yansıdı. Kepçe operatörü Ertan Kepenek, İran sınırında çalıştığı sırada akbabalarla karşılaştı. Akbabaları ilk kez sürü halinde gören Kepenek, cep telefonuyla kayıt altına aldı. Saniye saniye akbabaları kayıt altına alan Kepenek, “Her zamanki gibi çalışıyordum. İlerlediğim sırada hemen sol tarafımda sürü halinde duran akbabaları gördüm. Ben de hemen cep telefonumu çıkartarak o anları kayıt altına aldım. Sürü halinde olması beni şaşırttı” dedi.