Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 34 kilo kubar esrar ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağına dair istihbari bilgi üzerine jandarma ekiplerince Yüksekova ilçesinde "Şok Yol Kontrol ve Arama" faaliyeti başlattı. Kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobil, kimlik kontrolü sırasında aniden kaçtı. Jandarma ekipleri tarafından takibe alınan araç, kısa süre sonra köy yolu üzerinde yakalandı.Araçta yapılan detaylı aramada, bagaj kısmında çuval içerisinde 34 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Y.B. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.