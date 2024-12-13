Hakkari’nin Yüksekova-Şemdinli karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Yüksekova-Şemdinli karayolunda Kaniheyder güzergahında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 V 4841 plakalı araç, 34 CRG 548 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.