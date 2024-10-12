Hakkari Valisi Ali Çelik, köy ve mezralarda yıllar sonra yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.Vali Ali Çelik, Yüksekova ilçesine bağlı Keçili köyü ile Bağdaş ve Dilektaşı mezralarında devam eden asfalt yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Burada çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çelik, Hakkari İl Özel İdaresi tarafından kurulan asfalt plenti sayesinde yürütülen 15 kilometrelik asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldığını ifade etti. Vali Çelik, "Geçen sene altyapı çalışmalarını bitirdiğimiz bu güzergâhta, bu yıl kalan iş ve işlemlerle birlikte asfaltlama çalışmalarını da tamamladık. Vatandaşlarımızla sohbet ettik, onların memnuniyeti bizler için çok kıymetli. Zorlu şartlara rağmen bitümlü sıcak karışım standartlarında yol hizmeti sunabiliyor olmamız, bize büyük bir mutluluk kattı. Allah, devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi daim kılsın" dedi.Uzun yıllar sonra asfalt yoluna kavuşmanın memnuniyetini dile getirerek Vali Çelik’e teşekkür eden köy sakinleri ise bu çalışmalar sayesinde köyler arasındaki ulaşımın rahatlayacağını ve yaşam standartlarının yükseleceğini belirttiler.Öte yandan, Vali Çelik’i gördükten sonra hızlı adımlarla yanına gelen Halime Onuş isimli teyze ise Vali Çelik’i Kürtçe ’ser sera, ser çava’ (başım, gözüm üstüne geldiniz) sözleri ile karşıladı. Vali Çelik de Halime teyzeye Kürtçe ’ser sera, ser çava’ diye cevap verdi. Çay eşliğinde Abdurrahman Yılmaz ve Halime Onuş ile sohbet eden Vali Çelik, sıcak misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkürlerini iletti.