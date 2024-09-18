Malatya’da, çevreyolu üzerinde yaptığı arıza nedeniyle yolda kalarak trafik yoğunluğuna neden olan yakıt tankeri polis ekiplerinin müdahalesiyle yol kenarına alındı.Olay, akşam saatlerinde Malatya -Elazığ karayolu İstasyon kavşağı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan bir yakıt tankeri arı yaparak yolda kaldı. Bunun üzerine bölgede bulunan trafik ekipleri araca müdahale bulunarak yoğunluk oluşmasının önüne geçti. Ekiplerin müdahalesiyle yol kenarına alınan araç daha sonra arızanın giderilmesiyle yoluna devam etti.