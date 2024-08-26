Malatya’da bir yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan şüpheli şahsın valizinde yapılan aramada, 27 kilo 922 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya-Elazığ karayolu Kale ilçesi girişinde bulunan uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.Valizlerin olduğu bölüme narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramalarda yolcu olarak bulunan bir şahsın valizinde 3 parça halinde toplam 27 kilo 922 gram skunk maddesi ele geçirildi. Valiz sahibi olan yolcu A.K. gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.