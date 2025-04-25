Bitlis’in Yolalan beldesinde inşa edilen ilkokul ile 112 Acil Komuta Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.Açılış programına Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Yolalan Belde Belediye Başkanı Kerem Çabuk ve il protokolü katıldı.Törende konuşan Vali Karakaya, yapılan yatırımların bölgenin ihtiyaçlarına cevap verdiğini belirterek, "Hem eğitim alanında hem de sağlık ve güvenlik hizmetlerinde vatandaşımıza en iyi imkânları sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yatırımlar, beldemizin gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.Milletvekili Bedirhanoğlu ise, "Yolalan’ın geleceği için her alanda yatırım yapmaya devam ediyoruz. Eğitime yapılan her yatırım, çocuklarımızın yarınlarına yapılan en değerli katkıdır. Aynı şekilde 112 Acil Komuta Merkezi ile vatandaşlarımızın acil durumlara daha hızlı ve etkili şekilde ulaşması sağlanacak" ifadelerini kullandı.Yolalan Belde Belediye Başkanı Çabuk da, açılışı yapılan projelerin belde halkının yaşam kalitesini artıracağını belirterek desteklerinden dolayı tüm protokole teşekkür etti.Açılışın ardından protokol üyeleri, yeni hizmete giren binaları gezerek yetkililerden bilgi aldı. Program, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.