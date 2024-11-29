Erzincan ve ilçelerinde meydana gelen yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tarımsal işletmelerde oluşan zararlar tespit ediliyor.Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan ve ilçelerinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerindeki ekipler tarafından zarar tespit çalışmaları sürdürülüyor.Kar yağışından dolayı sera işletmeleri ile küçükbaş hayvan işletmelerinde zararlar oluşan Erzincan’da, ekipler, gelen tüm ihbarları değerlendirerek tüm işletmelere giderek zararın boyutunun tespiti noktasında çalışmalarını sürdürüyor.