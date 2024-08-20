HAKKARİ (İHA) – Hakkarili köylüler, yıllardır özlem duydukları köylerine geri dönüş yapacaklarının mutluluğunu yaşıyor.Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, il merkezine bağlı köylerde yapılan yol asfalt çalışmalarını yerinde denetledi. İlk olarak Kaymaklı köyünü ziyaret eden Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, Köy Muhtarı Derviş Demirkan ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Köyde yapılan yol asfalt çalışmalarını yerinde denetleyen Karadağ, Vali Ali Çelik’in destek ve talimatları doğrultusunda faaliyet geçirilen asfalt plenti tesisinde ürettikleri sıcak asfaltla ihtiyaç duyulan köy yollarını asfaltlayarak vatandaşlara rahat ve daha konforlu bir ulaşım hizmeti sunmaya çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda Kaymaklı köyünde de başlayan yol asfalt çalışmalarını yerinde görmek amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdiğini ifade eden Karadağ, Kaymaklı köyünde 4.2 kilometre yol asfaltlayacaklarını belirtti.Kaymaklı Köyü Muhtarı Derviş Demirkan ise köy yollarının asfaltlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, köylerinin ilk kez asfalta kavuştuğunu ve bu nedenle çok mutlu olduklarını söyledi. Muhtar Derviş Demirkan, yolların asfaltlanmasında emeği geçen Vali Ali Çelik, Vali Yardımcısı Buğra Karadağ ve İl Özel İdaresi personeline teşekkür etti.Karadağ, Kaymaklı köyünün ardından eski Çanaklı köyüne ulaşım sağlanması amacıyla yeni yapılan yolda incelemelerde bulundu. Yapım çalışmaları devam eden yol ile ilgili İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Şube Müdürü Maksut Kaya’dan bilgi alan Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, coğrafyası gereği zor şartlarda fedakarca görev yapan personele teşekkür etti. Karadağ, başlatılan çalışmalar kapsamında eski Çanaklı köyüne 5 kilometre yeni yol yapılacağını ve 13 kilometre yolun ise bakım ve onarımının sağlanacağını söyledi.1991 yılından bu yana köylerinden ayrı kalmak zorunda kalan ve Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Zap Vadisi kenarına yerleştiklerini belirten Çanaklı Köyü Muhtarı Kadir Adıyaman da, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla birlikte yıllardır özlem duydukları eski köylerine geri dönüş yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler. Yapılan yeni yol sayesinde köylerine ulaşım sağlayacaklarını dile getiren Muhtar Adıyaman, kendilerinden hiçbir konuda desteğini esirgemeyen başta Vali Ali Çelik olmak üzere Vali Yardımcısı Buğra Karadağ ve emeği geçen herkese teşekkür etti.