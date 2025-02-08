Malatya Turgut Özal Üniversitesi, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde, depremden etkilenen kadınlara yönelik "Yıkımın Ardında Umut ve Dayanışma Söyleşisi" adlı bir etkinlik düzenledi. Söyleşi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı eşi Sevgi Er, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü eşi Şeyda Bentli, Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep Sağır ve depremzede kadınlar ile ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.Etkinlik, üniversite rektörü Prof. Dr. Recep Bentli’nin eşi Şeyda Bentli’nin açılış konuşmasıyla başladı. Şeyda Bentli, konuşmasında, 6 Şubat depremlerinin derin izler bıraktığını ancak en büyük yıkımı yaşayanların depremzede kadınlar olduğunu belirterek, "Sizler, bu şehrin ve ülkenin güçlü kadınlarısınız" ifadelerini kullandı.Ayrıca, dayanışmanın önemine dikkat çekerek, devlet ve üniversite olarak her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.Malatya Belediye Başkanı eşi Sevgi Er de, depremzedelere yönelik moral verici sözler söyledi. Er, "Kadınlarımızın gücü ve dayanışmasıyla daha güzel yarınlar inşa edeceğimize inanıyorum" dedi. Ayrıca, depremin acılarının hala taze olduğunu ve "Ateş düştüğü yeri yakıyor" şeklinde duygularını ifade etti.Doç. Dr. Zeynep Sağır, konuşmasında, büyük felaketlerin yalnızca fiziksel değil, ruhsal yaralar da bıraktığını söyledi. Deprem sonrası yas sürecinin herkes için farklı olduğunu, ancak kadınların bu süreçte hem aileye hem topluma güçlü bir destek sunduklarını dile getirdi. Ayrıca, dayanışmanın iyileştirici gücüne vurgu yaptı.Etkinlik, Sevgi Er ve Şeyda Bentli’nin depremzede kadınlara ve protokol üyelerinin eşlerine hediye takdimiyle sona erdi.