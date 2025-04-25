Yeşilyurt Belediyesi’nin düzenlediği "Sıfır Atık buluşçuları" yarışmasında öğrenciler, geri dönüşüm ve çevre dostu projeleriyle fark oluşturdu. Gençler, atıklardan ilhamla geleceğe umut dolu çözümler sundu.Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen Atık Malzeme Proje Tasarım Yarışması, yoğun katılım ve renkli görüntülerle tamamlandı. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin destekleriyle organize edilen yarışmada öğrencilerin çevreci projeleri büyük beğeni topladı.Malatya Park AVM fuaye alanında düzenlenen ödül töreni ve sergi açılışında, 61 okuldan 137 proje sergilendi. Gençlerin, atıkların azaltılması, geri dönüşüm, yeniden kullanım ve çevre dostu teknolojilere yönelik projeleri, jüri tarafından yenilikçilik, uygulanabilirlik ve çevresel katkı kriterlerine göre değerlendirildi.İlkokul kategorisinde Suluköy İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Melik Buğra Gedikli’nin "Eski Malzemelerle Yeni ve Temiz Bir Gelecek" adlı projesi birincilik ödülüne layık görülürken; ortaokul kategorisinde ise Özal İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Muhammed Enes Şekeroğlu, "TCG Anadolu" projesiyle birinci oldu. Dereceye giren öğrencilere laptop, bisiklet ve tablet gibi ödüllerin yanı sıra çevre müfettiş belgeleri de takdim edildi.Törende konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, çocukların çevreye duyarlılık konusundaki bilinçli yaklaşımlarının gurur verici olduğunu belirtti. "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın çevre dostu birer birey olarak yetişmesi bizleri umutlandırıyor," diyen Başkan Geçit, sıfır atık bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemine dikkat çekti.Başkan Geçit, "Her gün attığımız çöplerin doğaya verdiği zararın farkında olmalıyız. Bu yarışma ile çocuklarımız hem çevresel duyarlılık kazandı hem de ilginç fikirleriyle geleceğe umut oldular. Yeşilyurt Belediyesi olarak sıfır atık çalışmalarını bir politika haline getirdik ve bu vizyon doğrultusunda eğitime yönelik projelerimizi sürdürüyoruz" dedi.Yeşilyurt Belediyesi olarak sıfır atık çalışmalarını önemli bir politika haline getirdiklerini ve bu misyona uygun olarak eğitim çağındaki çocuklarda çevre duyarlılığının arttırılması için birçok faaliyet yürüttüklerini belirten Başkan Geçit, "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz tarafından düzenlenip, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okullarımızın destekleriyle düzenlediğimiz Sıfır Atık buluşçuları Yarışması ile hem çocuklarımızın çevre duyarlılığını artırmak hem de atık yönetimine katkıda bulunmayı hedef olarak belirledik. Dereceye giren tüm okullarımız ve öğrencilerimizin yanı sıra yarışmaya katılarak ilçemizde ki sıfır atık hareketine destek veren tüm okullarımızı ve öğrencilerimizi de tebrik ediyorum" diye konuştu.