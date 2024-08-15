Yeşilyurt’un muhtelif bölgelerine kurulan konteyner kentlerde kalan vatandaşların moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla Yeşilyurt Belediyesi tarafından organizasyonu yapılan ‘Yeşilyurt Yaz Akşamları’ etkinlikleri, Yakınca mahallesinde kurulan Manas Konteyner Kentte kalan aileler ve çocuklarla buluştu. Sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere ilgi gösteren vatandaşlar keyif dolu bir akşam yaşadılar.Çocuk tiyatrosundan animasyon ve sihirbazlık gösterilerine, sportif etkinliklerden yarışmalara, müzik, yüz boyama, çarkıfelek oyunu, balon ve köpük şovlarına kadar birbirinden farklı etkinlikleri içerisine alan Yeşilyurt Yaz Akşamlarının ikincisi Yakınca Mahallesinde ki Manas Konteyner Kentte düzenlendi.Ailelerin, gençlerin ve çocukların yoğun ilgisi altında gerçekleşen etkinlikler renkli ve keyif dolu anlara sahne oldu. Müzik, sahne şovları, sportif yarışmalar, sihirbazlık ve animasyon etkinlikleriyle keyif dolu bir akşam yaşayan konteyner kent sakinleri, Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundular. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğine bağlı polis memurları ise, çocukların güvenli ve huzurlu bir ortamda yetişmeleri için alınması gereken önlemler hakkında aileleri bilgilendirip, el broşürleri dağıttılar.Etkinliklere katılarak vatandaşlarla bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ‘Yeşilyurt Yaz Akşamları’ etkinliklerinin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna güç kattığını söyledi.Konteyner kentlerde kalan vatandaşların her zaman yanında yer aldıklarını hatırlatan Başkan Geçit, “6 Şubat 2023 tarihinde büyük bir acı yaşadık, bu felaketin ardından çok sayıda vatandaşımız konteyner kentlerimizde ikamet etmek durumunda kaldı. Hangi şartta olursa olsun insan hayatı çok değerli ve kutsaldır. Belediye olarak burada yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve acılarını hafifletmek içinde gerek fiziksel yatırımlarımız gerekse de bu tür sosyal sorumluluk projelerimizle destek olmaya çalışıyoruz. El ele, gönül gönüle vererek şehrimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, merkezi hükümetimizin ve bakanlarımızın desteği arkamızda, konteyner kent yaşamını uzun sürdürmeyeceğiz” şeklinde konuştu.‘Yeşilyurt Yaz Akşamları’ ile konteyner kentlerde kalan vatandaşlara moral aşılamaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Geçit, “ Birbirinden farklı etkinlikleri içerisine alan yaz akşamları programlarımızla ailelerimize, gençlerimize ve çocuklarımıza güzel bir akşam yaşatmaya çalışıyoruz. Bizler birlikte olduğumuz müddetçe, birlikte hareket ettiğimiz müddetçe bu zor günleri atlatabiliriz. Bugün ikincisini düzenlediğimiz etkinliklerimizde gördüğümüz manzara bizleri mutlu etti. Gençlerimizin ve çocuklarımızın mutluluğunu görmek her şeyden değerlidir. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun, bu zor günleri bu dayanışma ruhuyla atlatacağız. Şunu da sizlerle paylaşmak isterim ki; bu etkinlikleri tamamen kendi öz maddi kaynaklarımızla yapıyoruz. Belediyemizin alt ve üst yapıya ayrılan bütçesinden israf etmeden, öz kaynaklarımızdan karşılıyoruz, kimsenin kaygısı ve endişesi olmasın. Göreve geldiğimiz gün söz verdiğimiz gibi belediyemizin hem mali kaynaklarını hem de insan kaynaklarını çok iyi değerlendiriyoruz, buna dikkat ediyoruz. Etkinliklerimize gösterdikleri teveccüh ve katılımdan dolayı konteyner kent sakinlerimize, sevgili gençlerimize ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.Başkan Geçit’in konuşmasından sonra sahne alan Yeşilyurt Kent Konseyi Müzik Çalışma Grubu, söyledikleri hareketli şarkılarla konteyner kent sakinlerine güzel bir akşam yaşattılar.