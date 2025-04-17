Yeşilyurt Belediyesi, geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai don olayından etkilenen ve tarımsal üretiminde zarar gören çiftçilere destek olmak amacıyla 250 bin adet sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirecek.Tarımın ve üretimin sürdürülebilirliği için bugüne kadar çiftçilere ciddi destekler sağlayan Yeşilyurt Belediyesi, geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai don olayından etkilenen çiftçiler için harekete geçti.Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in talimatının ardından üretim alanlarının yeniden hareketlenmesi, çiftçilerin desteklenmesi konusunda çalışmalar başlatan Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, 250 bin adet sebze fidesi dağıtacak.Fidelerden temin etmek isteyen çiftçilerin en geç 25 Nisan Cuma günü saat 17:00’ye kadar Yeşilyurt Belediye Hizmet Binasının dördüncü katındaki Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurularını yapan çiftçilere düzenlenecek törenle fideleri teslim edilecek.Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, yerel üretimi desteklemek ve zirai dondan etkilenen çiftçilerin yükünü hafifletmek amacıyla gerçekleşecek 250 bin adet sebze fidesi dağıtımıyla ilçenin tarımsal potansiyelini hareketlendirmeyi amaçlayan hizmetlerine bir yenisini daha ekleyeceklerini söyledi.Malatya ve Yeşilyurt’un tarımsal gücünü artırmak için belediye olarak ellerinden gelen gayret ve çabayı gösterdiklerini ifade eden Başkan Geçit, "Çiftçimizin emeği, toprağımızın bereketi, soframızın temelidir. Üretimin ne denli kıymetli ve meşakkatli bir süreç olduğunu biliyoruz; bu zor günlerde çiftçilerimizin yanınızda olmak, en asli görevimizdir" dedi.Başkan Geçit, tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak ve üreticileri desteklemek için tüm imkanları seferber ettiklerini ifade ederek, " Unutmayalım ki bu topraklarda üretim yapan her çiftçimiz, Yeşilyurt’un geleceğine emek veriyor. Hep birlikte dayanışma içinde bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz. Üretim varsa gelecek vardır. Hep birlikte daha güçlü bir tarım için çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın. Yeşilyurt Belediyesi olarak, bu süreçte çiftçilerimizin yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek adına 250 bin adet sebze fidesi desteği sağlayacağız. Fidelerden temin etmek isteyen çiftçilerimizin 25 Nisan Cuma günü saat 17:00’ye kadar Belediye Hizmet Binamızdaki Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüze başvuru yapmaları gerekmektedir" şeklinde konuştu.