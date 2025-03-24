Yeşilyurt Belediyesi, ilçenin tarımsal potansiyelini artırmak ve çiftçilere destek olmak amacıyla 44 bin adet meyve fidanını üreticilere dağıttı. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesine sahip çiftçilere teslim edilen fidanlarla, bölgenin tarımsal üretimine katkı sağlanması hedefleniyor.Törene katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, tarıma yapılan yatırımların geleceğe yönelik en önemli adımlardan biri olduğunu belirterek, "İlçemizin bereketli topraklarını daha verimli hale getirmek için desteklerimize devam ediyoruz. Çiftçilik, alın teri ve emeğin birleştiği kutsal bir meslektir. Bende bir çiftçi çocuğuyum, bu mesleğin ne kadar emek istediğini çok iyi biliyorum" dedi.Başkan Geçit, geçtiğimiz yıl hasadı yapılan 35 ton arpanın depremzede çiftçilere ücretsiz dağıtıldığını hatırlatarak, çocuklara tarım sevgisini aşılamak amacıyla eğitim projelerine de devam ettiklerini vurguladı. Pandemi ve deprem süreçlerinde tarımın hayati öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirten Geçit, tarımsal faaliyetlerin teşvik edilmesi için projelerin süreceğini ifade etti.Törende, 25 bin adet kayısı fidanını Yeşilyurt Belediyesi’ne hibe eden Özgüven Grup sahibi Eşref Kalan’a teşekkür plâketi takdim edilirken, çiftçilere meyve fidanları tek tek teslim edildi.