Yeşilyurt Belediyesi, ilçede ki istihdamın korunması ve artırılmasının yanı sıra vatandaşların meslek sahibi olarak kendi işyerlerini açmalarına destek olmak amacıyla dört farklı meslekte, meslek edindirme kursu açtı.Yeşilyurt İlçesinde istihdama katkı sunacak ekonomik desteklerini meslek edindirme kurslarıyla gerçeğe dönüştüren Yeşilyurt Belediyesi, vatandaşların meslek sahibi olup, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak hedefiyle ilçenin farklı noktalarındaki kültür ve sanat merkezlerinde meslek edindirme kurslarına hız verdi.Vatandaşların sosyal, kültürel ve sanatsal hayatlarını kaliteli hale getirmek ve iş sahibi olmalarının önünü açmak amacıyla Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezinde İmitasyon Takı Kursu ve Klavye Kullanım Teknikleri Kursu, Sabri Akdağ Kültür ve Sanat Merkezinde Mekikli Dokuma Kursu, Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezinde ise Butik Çikolata Hazırlama Kursları açıldı.Yeşilyurt İlçe Halk Eğitim Merkezinin destekleriyle açılan kurslar, sadece hobi amaçlı değil, aynı zamanda vatandaşların yeni beceriler edinmesine de olanak tanıyacak. Hem çocuklar hem de yetişkinler için açılan kurslar, Yeşilyurt’un sosyal ve kültürel hayatına büyük katkı sağlayacak. Kursiyerler, kurs sonunda öğrendikleri becerilerle kendi işyerlerini kurma veya gelir elde etme fırsatına da sahip olacaklar.Her yaştan vatandaşın sosyal, sanatsal ve sportif gelişimlerine katkıda bulunacak çalışmalara büyük önem verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcısı Cavit Aslan, "Kurslarımızla hemşehrilerimizin hem yeteneklerini geliştirmelerini hem de sosyal bir ortamda vakit geçirmelerini sağlıyoruz. İlçe Halk Eğitim Merkezimizle ortaklaşa açtığımız yeni kurslarımızda eğitim görecek olan kursiyerlerimiz, uzmanlık kazanarak meslek sahibi olarak hem iş bulması ve hem de kendi iş yerini açabilme imkanına kavuşacak. Kurs sonunda kursiyerlerimize sertifikalarını takdim edeceğiz" dedi.Kurs kayıtları hakkında, Yeşilyurt Belediyesi 444 8 910 nolu Çağrı Merkezi üzerinden Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden bilgiler alınabilir.