Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal bölgelerdeki yolları kilit taşı çalışmalarıyla daha estetik, modern ve güvenli hale getiriyor. Yapılan planlama doğrultusunda Samanköy’ün yolları baştan aşağıya yenilenirken, vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Belediyesi’ne teşekkür etti.Yeşilyurt Belediyesi, ilçenin çehresini değiştiren yatırımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Çevreye duyarlı ve kent estetiğine önem veren bir anlayışla çalışmalarını gerçekleştiren Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerin ulaşım ağını daha nitelikli ve konforlu hale getirmek amacıyla çalışmalarına aralıksız sürdürüyor.Kırsal mahallelerin yollarını kilit taşı çalışmalarıyla baştan aşağıya yenileyen Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Samanköy Mahallesi’nde yaptığı kilit taşı çalışmasıyla yolların kalitesini artırırken, kırsal mahallelerin yaşam seviyesini artırıyor. Mahallede eksik görülen yerlerin yollarını kilit taşı döşeyerek yenileyen, bazı bölgelerde ise bakım ve onarım çalışmaları yapan ekipler, mahallenin çehresini değiştiren hizmetleri gerçeğe dönüştürüyor. Yapılan çalışmaları yakından takip eden mahalle sakinleri, duydukları memnuniyeti dile getirerek Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ve ekibine teşekkür ettiler.Mahalle yollarının kilit taşı çalışmalarıyla modern ve güzel bir görüntüye kavuştuğunu ifade eden Samanköy Mahalle Muhtarı İzzet Patlar, "Mahallemizde eksik kalan yerlerde kilit taşına ihtiyacımız vardı. Belediye Başkanımızla görüşüp talebimizi iletmiştik. Başkanımızda sağ olsun ekiplerine gerekli talimatları verdi, şu anda mahallemizin yolları kilitli parke taşı ile döşeniyor. İnşallah yapılmayan yerlerimiz de kısa süre içerisinde kilitli parke taşı ile döşenecek. Ben yapılan hizmetlerden dolayı başta Yeşilyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. İlhan Geçit olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaların da devamını diliyorum" şeklinde konuştu.