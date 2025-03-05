Yeşilyurt Belediye Meclisi, Mart Ayı Olağan Toplantıları’nın ilk birleşimini gerçekleştirdi. Meclis Başkan Vekili Sabri Akın başkanlığında toplanan meclis, gündemdeki 32 maddeyi görüşerek karara bağladı.Yeşilyurt Belediye Meclisi, Mart Ayı Olağan Toplantıları 1.Birleşiminde gündeme alınan 32 maddeyi görüşerek karara bağladı. Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda Başkan Vekili Sabri Akın Başkanlığında gerçekleşen toplantıda açılış ve yoklamanın ardından ilk olarak 05 Şubat 2025 tarihli Şubat Ayı Toplantı Karar Özeti kabul edildi.Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce İslam Âleminin, Malatyalıların ve Meclis Üyelerinin Ramazan Ayını tebrik eden Meclis Başkan Vekili Sabri Akın, "Onbir Ayın sultanı Ramazan Ayı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörünün en üst düzeyde yaşandığı, insanların birbirlerine daha çok kenetlendiği mübarek bir aydır. Ramazan aynı zamanda toplumun birlik ve beraberliğini pekiştiren, gönüllerimizi birbirine yakınlaştıran özel bir zamandır. Rabbim, tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Ramazan Ayının tüm insanlara güzellikler ve bereketler getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.32 maddenin görüşüldüğü toplantıda, özel bir şirket tarafından Yeşilyurt Belediyesine iki adet araç bağışı yapılmasına yönelik teklif onaylanırken, Çukurdere mahallesi Koyunoğlu caddesinde Perşembe günleri kurulan pazaryerinin bir kısmının okul servisleri ve trafik açısından olumsuzluğa sebebiyet verdiği yine devam eden okul inşaat çalışmasının başlaması, erişimi sağlayan yol güzergâhında olması, can güvenliği, trafik güvenliği ve gıda güvenliği açısından riskler oluşturmasından dolayı ‘geçici’ olarak Koyunoğlu Caddesi Güz Sokağa taşınmasına yönelik komisyon raporu kabul edildi.Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait 2025 yılı ücret tarifesinde yapılacak güncellemeleri görüşüp onaylayan Belediye Meclisi, gündemde ki imar maddelerinin bazılarını komisyon raporu doğrultusunda onaylarken bazılarını ise İmar Komisyonuna havale etti.Yeşilyurt’un kadim bölgelerinden Gündüzbey, Yakınca, Konak ve Bostanbaşı’nda yapılacak kırsal konutlar hakkında hazırlanan İmar Komisyonu Raporunu görüşen Belediye Meclisi, komisyon raporu doğrultusunda, " Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı üstlenilen yapılar yönünden mevcut plan ve kadastro yapısı ile eski yapılaşma durumları ve yapı nizamları göz önünde bulundurularak 7452 Sayılı Kanunun 2. Maddesinin (4) fıkrası "Köy yerleşme alanları dâhil belirlenen kesin iskân alanlarında ve mevcut kentsel alanlarda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanacak plan ve imar uygulamaları beklenmeksizin, jeolojik etüt raporu ve zemin etüt raporu doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanacak vaziyet planına ve düzenlenecek yapı ruhsatına göre uygulama yapılır." hükmü kapsamında gerekli yapılaşma izinlerinin verilmesi, kanun kapsamında yapılaşma izni verilen tüm taşınmazlar yönünden deprem nedeni ile yıkılan yapının vaziyeti de göz önünde bulundurularak yeni yapılacak yapıya ilişkin yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesinde; ticaret yâda ticaret+ konut fonksiyonu bulunan parsellerde uygulama yapılması durumunda yapılaşmaya derhal izin verilmesi ve 7269 Sayılı Kanunun 15. Maddesi kapsamında 3194 Sayılı İmar Kanunu ile bu kanuna dayanılarak yayımlanan ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlemlerin tesis edilmesine, parselasyon düzenlemesi gerekli olan bölgelerde minimum ifraz şartlarının sağlanmadığı durumlarda uygulama sonrası üretilen parsel sayısı uygulama öncesi parsel sayısından fazla olmamak şartı ile herhangi bir koşula tabi olmaksızın tevhit ifraz yapılmasına." karar verdi.Yeşilyurt Belediye Meclisi, gündemdeki diğer maddeleri görüşmek üzere 07 Mart 2025 Cuma günü saat 14:00’da yeniden bir araya gelecek.