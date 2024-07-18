Bitlis Valisi Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yeni açılan iplik fabrikası ziyaret ederek mevcut durumu ve gelecekteki potansiyeli hakkında bilgi aldı.Fabrikanın faaliyete geçmesiyle birlikte Bitlis’te önemli bir istihdam artışı ve ekonomik canlanma bekleniyor. Vahit Kiler, fabrikanın kurulum süreci ve hedefleri hakkında detaylı bilgi vererek, fabrikanın kısa süre içinde tam kapasiteyle üretime geçeceğini ve bölge halkına önemli istihdam fırsatları sunacağını belirtti. 200 dönümlük arazi üzerine kurulu olan fabrikanın tam kapasiteye ulaştığında bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.Vali Karaömeroğlu ve Başkan Tanğlay, üretim ve sağladıkları katma değer için firma yetkililerine teşekkür etti.