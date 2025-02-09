Malatya’nın Yazıhan ilçesinde düzenlenen sürü yönetimi kursu, bölge yetiştiricilerinden ilgi görüyor. Kurs sayesinde katılımcılar, hayvancılık alanında teknik bilgi edinirken devlet desteklerinden de faydalanabilecek.Malatya’nın Yazıhan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen sürü yönetimi kursu, bölge yetiştiricilerinin ilgisini gördü. Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, kursu ziyaret ederek katılımcılarla bir araya geldi.Başkan Akın, kursun sürü yönetimi, kırkım, parazitlerle mücadele, hayvan hastalıkları ve yemleme gibi konuları kapsadığını belirterek, "Bu kurs, yetiştiricilerimizin ve üreticilerimizin çobanlık sertifikası alarak devletten daha fazla destek almalarını sağlamak amacıyla düzenleniyor. Sertifika sahibi olanlara bazı kurumlar ek puan veriyor. Bu belgeler, Halk Eğitim ve Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla resmi olarak kabul ediliyor" dedi.Birlik Teknik Personeli Veteriner Ayşegül Karakuş ise kursun yetiştiricilere sağladığı faydalara dikkat çekerek, "Sürü yönetimi elemanı kursumuz, çobanlık eğitimiyle birlikte hibe ve desteklerden yararlanma fırsatı sunuyor. Halk Eğitim Merkezlerinin küçülme sürecine rağmen Yazıhan’da yetiştiricilerimizin mağdur olmaması için eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Kırkım elemanı kursundan tıbbi aromatik bitkiler yetiştiriciliği kursuna kadar çeşitli alanlarda eğitimlerimiz devam ediyor" diye konuştu.Kursa katılan yetiştiriciler, edindikleri bilgilerin hayvancılık faaliyetlerini geliştirmede önemli bir katkı sunduğunu belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.