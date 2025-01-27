Ahlatlı Araştırmacı-Yazar Dr. Zafer Gülsar tarafından yazılan “Ahlat-Bitlis Halk Kültüründe Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” kitabı çıktı.Kitap hakkında açıklamada bulunan Araştırmacı-Yazar Dr. Zafer Gülsar, “Ahlat’ın coğrafya, ekosistem ve biyoçeşitlilik konularının halk kültürü açısından öneminin ortaya konması, tanıtılması; flora (bitki) ve fauna (hayvan) çeşitliliğinin tespit edilerek küresel ısınmanın verdiği zararların önüne geçilmesi, halk hekimliğinde kullanılan tıbbi ve aromatik bitkileri tanıtılarak bunların kuşaklar boyu aktarılmasının sağlanması bakımından önem taşımaktadır. Bir varlık tanınırsa bilinir, bilinirse korunur. Pek çoğumuzun farkında bile olmadığımız, üstüne basıp geçtiğimiz, ot diyerek önemsemediğimiz bitkiler Ahlat florasının önemli bir parçasını oluşturmaktadır” dedi.“Günümüzde biyoçeşitliliği koruma altına almak, konu hakkında farkındalık oluşturmak, durumu ‘bilinçli birey, yaşanabilir çevre konsepti’ çerçevesinde değerlendirmek aciliyet oluşturmaktadır” diye vurgulayan Gülsar, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bu bakımdan biyoçeşitlilik ile tıbbi ve aromatik bitkileri halk kültürü, tarih, ekoturizm ve gastronomi yönüyle ele alarak analiz etmek, Ahlat’ı Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmanın yolunu açacaktır. Ahlat’ın biyoçeşitliliğini, halk kültüründe öne çıkan tıbbi ve aromatik bitkileri geniş kapsamda ele alan bilimsel çalışma, makale, kitap ve dijital materyal sayısı sınırlıdır. Bir eksiği gidermek, konu hakkında yeni bir bakış açısı kazandırmak maksadıyla “Ahlat-Bitlis Halk Kültüründe Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” adlı bu eser kaleme alınmıştır. Kitabın hazırlanılışında literatür taraması yapılmış, konu hakkında kaynak kişilerden, halk hekimlerinden, yaşayan insan hazinelerinin bilgi ve belgelerinden yararlanılmıştır.”Ahlatlı Araştırmacı-Yazar Dr. Zafer Gülsar, “Cumhuriyetimizin 101. yılında kaleme alınan bu eser, Ahlat ekosisteminde yetişen endemik türleri, tıbbi ve aromatik bitkileri ve biyoçeşitliliği tanıtmak için hazırlanmıştır. Kitaptan elde edilen gelir üniversite okuyan Ahlatlı gençlere burs olarak kullanılacaktır” ifadelerine yer verdi.