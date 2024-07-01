Hakkari’nin Olediri Yaylası’nda rahatsızlanan Gül Yiğit isimli kadın, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.Hakkari’nin Kırbaş köyüne ait Olediri Yaylası’nda bel ve ayak rahatsızlığı yaşayan Gül Yiğit için sağlık ekiplerine haber verildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Yiğit’in sağlık durumunun ciddiyeti üzerine bölgeye acil olarak ambulans helikopter sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından belirli bir alana kadar sedyeyle taşınan Gül Yiğit, ambulans helikopterle zorlu coğrafi şartlara rağmen kısa sürede alınarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yiğit’in sağlık durumunun yapılacak tetkikler sonrasında netleşeceği bildirildi.