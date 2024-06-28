Erzincan’da şehir genelindeki yaya güvenliğini artırmak amacıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından hava şartlarından etkilenerek, boyaları silinen yaya geçitlerinde düzenli olarak boyama çalışması gerçekleştiriyor.Bu kapsamda, şehrin farklı noktalarında bulunan yaya çizgileri yenilenerek daha görünür ve güvenli hale getiriliyor.Şehir genelinde yaya güvenliğinin artırılması ve trafik akışının düzenli bir şekilde sürmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında deforme olan yaya çizgileri ekipler tarafından boyanıyor.Söz konusu çalışmalar kapsamında yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi ve meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla yaya çizgileri sarı ve beyaz renklere boyanıyor. Boyama çalışmaları planlanan program kapsamında devam ediyor.Zabıta Müdürlüğü ekipleri, görünürlüğü azalan yaya çizgilerini tazeleyerek hem yayaların hem de sürücülerin trafikte daha dikkatli olmalarını sağlamayı hedefliyor.