Erzincan’da deforme olan yaya çizgileri boyanarak yenileniyor.Trafik akışında araç ve yaya güvenliğinin sağlanması, öğrencilerin ve vatandaşların trafik kuralları çerçevesinde güvenli bir şekilde hareket etmeleri amacıyla yollarda yaya çizgileri boyama çalışması yapılıyor.Hava şartlarından etkilenerek, boyaları silinen yaya geçitlerinde boyama çalışmaları yapılıyor. Şehir genelinde yaya güvenliğinin artırılması ve trafik akışının düzenli bir şekilde sürmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında deforme olmuş yaya çizgileri belediye ekipleri tarafından boyanıyor.Söz konusu çalışmalar kapsamında yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi ve meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla yaya geçitleri sarı ve beyaz renklere boyandı.