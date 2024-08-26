Şenkaya eski Belediye Başkanı Yavuz Bedir’in annesi Saide Bedir, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.Şenkaya’nın önceki dönem Belediye Başkanlarından Yavuz Bedir’in annesi Saide Bedir (86), vefat etti. Anne Bedir için Şenkaya’nın Akşar Mahallesi’nde yüzlerce sevenlerinin katılımı ile cenaze namazı kılındı. Ardından, cenaze Şenkaya’nın Sarıkaya Mahallesi’nde toprağa verildi.Cenaze törenine, Erzurum Milletvekilleri Selami Altunok ve Mehmet Emin Öz, Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan, Erzurum Ak Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Şenkaya Ak Parti İlçe Başkanı Ömer Faruk Özcan, Oltu Ak Parti İlçe Başkanı Oğuz Yavuz ve birçok siyasi figür ile vatandaşlar katıldı.