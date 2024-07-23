Van’ın Özalp ilçesinde elektrik direği üzerindeki yuvalarda yaşayan yavru leylekler, göç öncesi kanat çırparak uçmaya hazırlanıyor.Afrika’dan haftalar süren göçle gelerek mayıs ayından itibaren Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki yuvalarında konaklamaya başlayan leylekler, bu bölgelerde doğan yavrularını, ağustos ayından itibaren başlayacakları büyük ve zorlu dönüş yolculuğuna hazırlıyor. Van’ın Özalp ilçesine bağlı Dönerdere Mahallesi’ne ilkbaharda gelerek yuvalarında kuluçkaya yatan leyleklerin bir süre önce yumurtadan çıkan yavruları, büyüyerek kanat çırpmaya başladı. Yöreye renk katan yavru leylekler, sıcak diyarlara ulaşmak için çıkacakları uzun göç yolculuğuna uçma denemeleriyle hazırlık yapıyor.1978 yılında göletin hizmete girmesinden sonra leyleklerin mahalleye gelmeye başladığını söyleyen mahalle sakinlerinden İsmail Genel, "Daha önce Sağmalı, Haciali ve Mollahasan mahallelerin dere yataklarında yuvaları vardı. Gittiğim her yere bakıyorum eskisi gibi leylekler orada yok. Ama bizim burası devam ediyor. Geç geldikleri zaman dahi canımız sıkılır. Şu ana yavrular uçma provası yapıyor. Yuvalarında hopluyorlar, sıçrıyorlar bunlar onların uçmaya hazırlandıklarının emaresidir. Yavrular Ağustos’un ortalarından buradan ayrılırlar. Yavrular uçtuktan sonra da anne ve baba bir hatta 2 ay daha burada kalıyor” dedi.