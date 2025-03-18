Elazığ Belediyesi Sağlıklı Yaşam Birimi tarafından Yaşlılar Haftası nedeniyle huzurevinde kalan yaşlıların sağlık taraması yapılarak kendileri için kürsübaşı etkinliği gerçekleştirildi.Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Birimi, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Gazi Huzurevini ziyaret etti. Burada bulunan yaşlı vatandaşların önce sağlık taramasını yapan ekipler, daha sonra yaşlıların moral ve motivasyonunun arttırılması için kürsübaşı etkinliği gerçekleştirildi. Kürsübaşı etkinliğinde doyasıya eğlenen yaşlılar Elazığ Belediyesi tarafından gerçekleştirilen hizmetten dolayı mutlu olduklarını belirtti.18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle Elazığ Belediyesi Sağlıklı Yaşam Birimi olarak huzurevine sağlık taraması için geldiklerini aktaran Elazığ Belediyesi Sağlık Birim Sorumlusu Eda Çetiner, "Ayrıca burada kalan yaşlılarımızı önemsediğimiz için kürsübaşı etkinliğiyle onlara moral vermeye geldik. Ufacık da olsa onların gönüllerine dokunarak hayır dualarını almaya geldik. İnşallah onları burada mutlu ettikten sonra ayrılacağız. Burada büyüklerimizin işitme testleri, tansiyon, şeker ve beslenmeye bağlı bilgiler verildi. Elazığ Belediyesi olarak ayda bir de olsa buraya gelerek büyüklerimizi ziyaret etmeye çalışıyoruz. Tek temennimiz onların mutlu olmasıdır. Elazığ Belediyemizde Sağlıklı Yaşam Merkezi Birimimiz yeni açıldı. Buraya gelen vatandaşlarımızın sağlık takiplerini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.