Erzurum’un Yakutiye ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesine Murat Paşa Mahallesi Aydın Sokak’ta 5 katlı binanın 4. katında yalnız olarak yaşayan Rahime Aksakal’dan haber alamayan yakınları, polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaşlı kadını yatağında hareketsiz şekilde buldu. 112 Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, Aksakal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.Yaşlı kadının cenazesi ekiplerin çalışmasının ardından morga götürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.